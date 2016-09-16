Парсер

$1000
Веб-программированиеЗакрыт21 заявка305 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо спарсить информацию из бухгалтерских отчетов (данные открытые).

Источник: Сайт ГКС http://www.gks.ru/accounting_report

Заказчик передает список из 1061 компании (csv), для каждой есть идентификатор (ИНН). Поиск осуществляется по нему (например, 5036011735).

На выходе таблица (csv): название компании - показатель 1 - показатель 2 - показатель 3 -...

Частота парсинга - 1 раз в год. 

Необходима поддержка проекта в течении 2 лет (за доп. плату).

Стоимость указана ориентировочная, пишите предложения.

7 лет назад
sklarenko
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 года назад