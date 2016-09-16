Друзья, у меня программист умер, срочно нужна помощь! Прикрепляю лист с последними корректировками. Все вопросы по проекту задавайте - отвечу, все отправлю. Работы на 8 часов. Сайт: pizza.foxunion.ru Оплата поэтапная за каждый выполненный пункт.
Настройка отображения модуля "Сопутствующие" VirtueMart 3
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Необходимо настроить отображение модуля "Сопутствующие" для rosa-secret.ru. Правки в коде. Joomla! 3.6, VirtueMart 3
Демо товар здесь http://www.rosa-secret.ru/genskie-kupalniki/fioletovyj-super-mini-bikini-ipanema
Нужно чтобы модуль "сопутствующие" на 100% был как модуль "недавно просмотренные" (кроме полосы прокрутки)
1. убрать рамку вокруг сопутствующих
2. размеры фото
3. на одной строке 5 фото
4. отображение цены и названия как в недавно просмотренных
5. настройка фото в сопутствующих так чтобы, не зависимо от загружаемой формы фото, размер отображения не вытягивался. Должно быть авто обрезание, а не вытягивание или расширение. Пример модуль "Недавно просмотренные".
6. название модуля
Скриншот во вложении.
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