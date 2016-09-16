Лендинг Bio-Normalizer

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка140 просмотров
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Требуется разработать лендинг, для приема заявок

Информация по продукту (это наш же сайт)

http://orihiro.ru/catalog/bio-normalizer/bio-normalizer/

http://orihiro.ru/catalog/bio-normalizer/bio-normalizer-manufacture/

Сайт на тему http://www.bio-normalizer.com/english/no11/bionormalizer_top.html

Будет отдельный домен

http://bio-normalizer.ru/

Компания является единственным официальным дистрибьютером в России.

Заявки должны падать в CMS Bitrix (1С-Битрикс: Управление сайтом 10.0.1), как с сайта http://orihiro.ru/

Интеграция с ЦМС желательна, но не обязательна.

В заявках обязательно указывать срок и стоимость работы.

7 лет назад
pakaln
Эдуард 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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