Лендинг Bio-Normalizer

Необходимо спарсить все объекты (только Россия) с сайта airbnb.ru Информация, которая нужна с каждой страницы: заголовок, регион, город, адрес, одно фото, описание объекта, отзывы (имя, текст, дата поездки). Отзывы должны быть отдельно (с меткой к какому объекту ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разработать лендинг, для приема заявок
Информация по продукту (это наш же сайт)
http://orihiro.ru/catalog/bio-normalizer/bio-normalizer/
http://orihiro.ru/catalog/bio-normalizer/bio-normalizer-manufacture/
Сайт на тему http://www.bio-normalizer.com/english/no11/bionormalizer_top.html
Будет отдельный домен
Компания является единственным официальным дистрибьютером в России.
Заявки должны падать в CMS Bitrix (1С-Битрикс: Управление сайтом 10.0.1), как с сайта http://orihiro.ru/
Интеграция с ЦМС желательна, но не обязательна.
В заявках обязательно указывать срок и стоимость работы.
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