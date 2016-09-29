Нужно перевести интерфейс сайта.

Нужно для этого сайта http://agronationale.ru/

В составе сайта несколько доменов разных стран - (домены можно посмотреть в футере) и на каждый домен нужно перевести интерфейс.

Нужно прописать функции для перевода интерфейса на разные языки.

Перевод пока нужен только для футера и хидера.

Также вверху в правом углу находится меню выбора языка. Надо подключить выбор языка интерфейса.

Нужно впринцыпе только создать систему перевода – сами слова я сам переведу и впишу.

Посмотрите прикрепленный файл - как пример разных языков и функций.

КАК В ПРИКРЕПЛЕННОМ ФАЙЛЕ - ТАКАЯ СИСТЕМА ПЕРЕВОДА УЖЕ ЕСТЬ НА ПОДДОМЕНАХ САЙТАХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ - ЕСЛИ МОЖНО ТО АДАПТИРОВАТЬ ЭТУ СИСТЕМУ

ПОД ОСНОВНОЙ САЙТ.... вот поддомен http://bigcarsale.agronationale.ru/