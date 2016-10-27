DeivyBrots

Денис Викулов DeivyBrots

 
32 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
8 лет назад
Web-разработчик

Отзывы заказчиков

mkiper
Михаил 
34 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Инклюдировать .php в .tpl Prestashop
CSSPHPPrestaShop
И-Д-Е-А-Л-Ь-Н-О! Общительный, всегда на связи, открыт по любому вопросу, разбирается в вопросах на 100% Рекомендую!!! Денис, спасибо большое!!!!
Очень позитивный заказчик, быстро нашли общую речь. Работать с ним - одно удовольствие! :)
Ответный отзыв
foxunion
Иван 
34 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$5
8 баллов
8 лет назад
Поправить верстку в каталоге (joomla)
Joomla
Норм
Рекомендую!
Ответный отзыв
qtj
38 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$60
10 баллов
8 лет назад
Переверстать сайт и натянуть на CMS
ok
Хороший заказчик. Четкие задачи, В всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
himrina
Ирина 
42 года
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$35
10 баллов
8 лет назад
Верстка страницы
Денису огромное спасибо за качественную работу. Очень ответственный исполнитель. Наилучшие рекомендации!
Рекомендую!
Ответный отзыв
salamatinik
Игорь 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
9 баллов
8 лет назад
Сверстать второстепенную страницу на сайте
DLE
Справился с работой, аккуратный код.
Рекомендую!
Ответный отзыв
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