DeivyBrots

Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
8 лет назад
CSSPHPPrestaShop
И-Д-Е-А-Л-Ь-Н-О! Общительный, всегда на связи, открыт по любому вопросу, разбирается в вопросах на 100% Рекомендую!!! Денис, спасибо большое!!!!
Ответный отзыв
Очень позитивный заказчик, быстро нашли общую речь. Работать с ним - одно удовольствие! :)
$5
8 баллов
8 лет назад
Joomla
Норм
$60
10 баллов
8 лет назад
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Четкие задачи, В всегда на связи. Рекомендую!
$35
10 баллов
8 лет назад
Денису огромное спасибо за качественную работу. Очень ответственный исполнитель. Наилучшие рекомендации!
$30
9 баллов
8 лет назад
DLE
Справился с работой, аккуратный код.