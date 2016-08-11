salamatinik

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- $170Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
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https://irs-m.ru 1С-Битрикс: Управление сайтом 17.5.9. Сайт был сдан, но были найдены недочты, которые необходимо исправить: 1. Сейчас на сайте нельзя корректно проставить метатеги (тайтл и дескрипшен). Если проставим метатеги для категории, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
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CMS 1C-Bitrix редакция Малый бизнес 17.0.9. http://sokol.k722.ru/ Сайт реализован на шаблоне и настроен. Необходимо сделать лёгкий редизайн и небольшую донастройку компонентов. Составить список всех изменяемых файлов в шаблоне (для ...HTML-верстка3 заявкиЗакрыт8 лет назад
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произвести редизайн десктопного меню мобильного меню категории каталога карточки товара добавить в карточку форму заказа (купить в 1 клик), т.к. корзины на этом сайте не будет. типографика на странице ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт8 лет назад
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Необходимо разработать плагин для Joomla 3.6 virtuemart 3.0.18 аналог СЕО умного фильтра на 1С Битрикс http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/yenisite.seofilter/ Плагин должен быть дополнением к VM Custom Filter PRO и дружить с SH404SEF В ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Требуется разработать адаптивный интернет-магазин. С вас вёрстка и натяжка на движёк Joomla Virtuemart Товары на сайт загружены, необходимо сделать структуру сайта чтобы контенщик мог разместить статьи. Далее вёрстка. Сайт должен быть адаптивным. ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Шапка и подвал есть, нужно сверстать только контентную часть. Адаптивно Движёк сайта - DLE Натягивать на движёк ничего не надо, вся работа с файлом шаблона этой страницы, сайт готов, надо только ...Завершен8 лет назад
1. В карточке товара, в которой не заполнено поле инструкции или фотографий для скачивания, не выводить этот пункт. Также ссылки на инструкцию должны открываться в новой вкладке (таргет бланк). 2. В разделе ...HTML-верстканет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо сверстать адаптивный лендинг пейдж для конференции. Макет есть только для десктопа, но есть сайт пример откуда бралась идея. http://mafia.tovarka.org/ Важно привязать оплату Яндекс Касса, с возможностью оплаты нескольких ...HTML-верстка5 заявокЗакрыт9 лет назад
Сайт на движке DLE http://digitopelectric.ru/ Необходимо произвести доработки: 1. На каждой карточке товара, во вкладке "Скачать инструкцию" добавить "скачать фотографии + название товара" если заполнено поле с адресом архива (добавить ...Завершен9 лет назад
http://digitopelectric.ru/ 1. Все страницы сайта ссылаются сами на себя через соответствующие пункты и подпункты верхнего меню. Главная страница ссылается сама на себя через логотип в верхней части сайта. Рекомендуется удалить данные циклические ссылки. (в ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
1. Все страницы сайта ссылаются сами на себя через соответствующие пункты и подпункты верхнего меню. Главная страница ссылается сама на себя через логотип в верхней части сайта. Рекомендуется удалить данные циклические ссылки. (в коде, без ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Требуется сверстать сайт бухгалтерских услуг на движке Joomla 3 Вёрстка адаптивная. 5 страниц в виде лендинг-пейдж, второстепенные (классы оформления для контенщика), раздел партнёров, компания, новости, на главной калькулятор услуг (без расчётов) отправляющий ...Завершен9 лет назад
Сайт сделан, нужно поменять внешний вид согласно макетам. Изменить структуру категорий, добавить модальные окна обратного звонка и заказа, небольшие правки в корзине Сайт сделан на движке DLE. ...Завершен9 лет назад