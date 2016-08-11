salamatinik

Игорь salamatinik

 
38 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
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  • Доработка сайта на 1C Bitrix

    $50

    https://irs-m.ru     1С-Битрикс: Управление сайтом 17.5.9. Сайт был сдан, но были найдены недочты, которые необходимо исправить: 1.  Сейчас на сайте нельзя корректно проставить метатеги (тайтл и дескрипшен). Если проставим метатеги для категории, ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Вёрстка и настройка сайта на 1С-Битрикс

    $250

    CMS 1C-Bitrix редакция Малый бизнес  17.0.9. http://sokol.k722.ru/ Сайт реализован на шаблоне и настроен. Необходимо сделать лёгкий редизайн и небольшую донастройку компонентов. Составить список всех изменяемых файлов в шаблоне (для ...

    HTML-верстка3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вёрстка Редизайна сайта на Joomla 3 VM

    $200

    произвести редизайн  десктопного меню мобильного меню категории каталога карточки товара добавить в карточку форму заказа (купить в 1 клик), т.к. корзины на этом сайте не будет. типографика на странице ...

    Joomla
    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка компонента SEO фильтра Virtuemart 3 Joomla 3

    $250

    Необходимо разработать плагин для Joomla 3.6 virtuemart 3.0.18 аналог СЕО  умного фильтра на 1С Битрикс http://marketplace.1c-bitrix.ru/solutions/yenisite.seofilter/ Плагин должен быть дополнением к VM Custom Filter PRO и дружить с SH404SEF В ...

    Joomla
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Вёрстка интернет-магазина Joomla Virtuemart по макетам

    Требуется разработать адаптивный интернет-магазин.  С вас вёрстка и натяжка на движёк Joomla Virtuemart Товары на сайт загружены, необходимо сделать структуру сайта чтобы контенщик мог разместить статьи. Далее вёрстка. Сайт должен быть адаптивным. ...

    Joomla
    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Сверстать второстепенную страницу на сайте

    Шапка и подвал есть, нужно сверстать только контентную часть. Адаптивно Движёк сайта - DLE Натягивать на движёк ничего не надо, вся работа с файлом шаблона этой страницы, сайт готов, надо только ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Адаптивная вёрстка второстепенной страницы DLE + доработки

    1. В карточке товара, в которой не заполнено поле инструкции или фотографий для скачивания, не выводить этот пункт. Также ссылки на инструкцию должны открываться в новой вкладке (таргет бланк).  2. В разделе ...

    DLE
    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Адаптивная верстка лендинг-пейджа с привязкой к Яндекс Кассе

    Необходимо сверстать адаптивный лендинг пейдж для конференции. Макет есть только для десктопа, но есть сайт пример откуда бралась идея. http://mafia.tovarka.org/  Важно привязать оплату Яндекс Касса, с возможностью оплаты нескольких ...

    HTML-верстка5 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки сайта DLE

    Сайт на движке DLE  http://digitopelectric.ru/ Необходимо произвести доработки: 1. На каждой карточке товара, во вкладке "Скачать инструкцию" добавить "скачать фотографии + название товара" если заполнено поле с адресом архива (добавить ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Дороботки сайта на движке DLE

    http://digitopelectric.ru/ 1. Все страницы сайта ссылаются сами на себя через соответствующие пункты и подпункты верхнего меню. Главная страница ссылается сама на себя через логотип в верхней части сайта. Рекомендуется удалить данные циклические ссылки. (в ...

    DLEHTML
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки по сайту DLE

    1. Все страницы сайта ссылаются сами на себя через соответствующие пункты и подпункты верхнего меню. Главная страница ссылается сама на себя через логотип в верхней части сайта. Рекомендуется удалить данные циклические ссылки. (в коде, без ...

    DLEHTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сверстать сайт Joomla 3 + настройка модулей

    Требуется сверстать сайт бухгалтерских услуг на движке Joomla 3  Вёрстка адаптивная. 5 страниц в виде лендинг-пейдж, второстепенные (классы оформления для контенщика), раздел партнёров, компания, новости, на главной калькулятор услуг (без расчётов) отправляющий ...

    BootstrapCSSHTMLJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Верстка сайта DLE

    Сайт сделан, нужно поменять внешний вид согласно макетам.    Изменить структуру категорий, добавить модальные окна обратного звонка и заказа, небольшие правки в корзине   Сайт сделан на движке  DLE. ...

    DLE
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

Отзывы фрилансеров

prixodik
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$350
10 баллов
8 лет назад
Сверстать сайт Joomla 3 + настройка модулей
BootstrapCSSHTMLJoomla
Все отлично. Рекомендую.
Отлично справился с заданием. Кропотливо сделал все правки. Всегда быстро и деликатно отвечает.
Ответный отзыв
DeivyBrots
32 года
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
8 лет назад
Сверстать второстепенную страницу на сайте
DLE
Рекомендую!
Справился с работой, аккуратный код.
Ответный отзыв
delorean88
Сергей 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва
$30
10 баллов
9 лет назад
Доработки сайта DLE
DLE
тру заказчик!
Отлично справился с работой, в срок, исполнитель всегда на связи.
Ответный отзыв
rudants
Антон 
28 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Верстка сайта DLE
DLE
Очень хороший заказчик. Подробно составил ТЗ, объяснил в деталях каким хочет видеть конечный результат! Оплатил работу своевременно и в полном объеме. Рекомендую!
Отличный разработчик! Сделал сложную и кропотливую работу. Приятен в общении, постоянно на связи. Рекомендую!
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