Доработать финансовый сайт на Drupal - API QIWI, API биржа

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Ищем программиста с большим опытом работы по Drupal. Работа разнообразная в основном с финансовыми инструментами Webmoney, QIWI и Яндекс деньги. Основа работы – API этих платежных систем 

Заключение NDA. Расчет оплаты идет почасово, оплата позадачно (крупные задачи разобьем на части) 

Мы ищем 1 программиста. Просьба студиям и компаниям не писать. 

На первом этапе будет 2 задачи:

1. Настроить подтверждение оплат от QIWI (запрос-ответ получения оплаты) 

2. Автоматизация работы с биржей wm.exchanger.ru/ 

Drupal
7 лет назад
SimplyPay
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
  • Похожие заказы

  • Оформление готовой вёрсткой скрипта на Yii

    Есть скрипт анализа сайта на yii, требуется его обёртка в дизайн. Есть готовая HTML верстка. Подробности в прикрепленном файле. Пример работы скрипта: blogroot.ru/seo/ Пожалуйста сразу указывайте стоимость и сроки. Для уточнения задания пишите в ЛС.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP developer

    $2300

    [b]Мы:[/b] -  создали сервис [url=https://turbosms.ua/]TurboSMS[/url] в 2006 году и уже пять лет подряд в ТОП-3 компаний бизнес рейтинга Украины в своём сегменте -  поняли, что намного интереснее заниматься бизнесом в странах, где стабильная экономика и создали ...

    PHP
    Веб-программирование33 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разобраться с сайтом, исправить ошибки с robots.txt

    Добрый день. Есть молодой сайт, не продвигаемый. Вебмастер яд и гугл выдаёт некоторые недочёты. Необходимо разобраться и объяснить мне дальнейший процесс работы. Возможно будут ещё какие то просьбы с настройкой сайта, решим по ходу. Бюджет ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Парсер email на php с gmail, yandex, rambler, mail

    Необходимо на php сделать парсер писем с gmail.com, yandex.ru, rambler.ru, mail.ru . Т.е. я указываю например для gmail логин и пароль к почте и загружаю с почтового сервера например только новые письма или например письма ...

    PHP
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Скопировать сайт

    Нужно скопировать одностраничный сайт (какой сайт смотрите во вложенном файле). Все ссылки должны быть относительные, нужно убрать лишний код (гугл аналитики и другое), ссылки на сторонний сайт заменить на "#" также меняем ссылку на твиттер и ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Срочно – доработка проекта

    $1000

    Поджимают сроки, поэтому к текущему программисту, который делает свой функционал, необходим другой человек на иной функционал. Работать нужно параллельно, координация через меня. Я прямой заказчик, я принимаю работу и оплачиваю.   Нужно сделать в проекте:  - биллинг (paypal, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад