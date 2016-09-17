На сайт sa## mogon#kupit ru (Joomla 3 + Virtuemart) требуется установить и настроить шаблон [url=http://cmsheaven.org/templates/joomla/js-megadeal-ii/]cmsheaven.org/templates/j...[/url] (совместим с Виртуемартом) Кто возьмется оперативно сделать?
Доработать финансовый сайт на Drupal - API QIWI, API биржа
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищем программиста с большим опытом работы по Drupal. Работа разнообразная в основном с финансовыми инструментами Webmoney, QIWI и Яндекс деньги. Основа работы – API этих платежных систем
Заключение NDA. Расчет оплаты идет почасово, оплата позадачно (крупные задачи разобьем на части)
Мы ищем 1 программиста. Просьба студиям и компаниям не писать.
На первом этапе будет 2 задачи:
1. Настроить подтверждение оплат от QIWI (запрос-ответ получения оплаты)
2. Автоматизация работы с биржей wm.exchanger.ru/
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