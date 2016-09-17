Доработать финансовый сайт на Drupal - API QIWI, API биржа

Ищем программиста с большим опытом работы по Drupal. Работа разнообразная в основном с финансовыми инструментами Webmoney, QIWI и Яндекс деньги. Основа работы – API этих платежных систем

Заключение NDA. Расчет оплаты идет почасово, оплата позадачно (крупные задачи разобьем на части)

Мы ищем 1 программиста. Просьба студиям и компаниям не писать.

На первом этапе будет 2 задачи:

1. Настроить подтверждение оплат от QIWI (запрос-ответ получения оплаты)

2. Автоматизация работы с биржей wm.exchanger.ru/