PHP developer

Есть скрипт анализа сайта на yii, требуется его обёртка в дизайн. Есть готовая HTML верстка. Подробности в прикрепленном файле. Пример работы скрипта: blogroot.ru/seo/ Пожалуйста сразу указывайте стоимость и сроки. Для уточнения задания пишите в ЛС.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Мы:
- создали сервис TurboSMS в 2006 году и уже пять лет подряд в ТОП-3 компаний бизнес рейтинга Украины в своём сегменте
- поняли, что намного интереснее заниматься бизнесом в странах, где стабильная экономика и создали сервис mobizon.
- запустили сервис в виде представительства mobizon.kz на рынок Казахстана и поняли, что сервис востребован бизнесом
- открыли фирму в Германии, сняли офис и готовы выходить на рынок Европы.
Но:
- у нас задач в жире на год вперёд
- мы готовы расширяться и ускоряться
Вы:
- можете присоединиться к нам и поучаствовать в разработке проекта
- лично увидите как выводить и продвигать проект на европейский рынок- опыт на всю жизнь
- поймёте, что дорогу осилит идущий
Мы вам:
- достойную оплату труда 1600-2700 уе
- удобное просторное место в офисе Киева
- свободный график
- после 2 месяцев испытательного срока можете работать удалённо
- курсы и конференции
- при необходимости- европейская виза, у нас своя фирма в Германии
- печеньки, чай, кофе- само собой разумеется
+500 уе к ЗП после прохождения испытательного срока за переход к нам в качестве скромного БОНУСА.
Вы нам:
- ориентир на результат
- дружелюбный настрой для сохранения позитива в трудовых буднях
- знания и практический опыт с PHP5, каким-либо PHP фреймворком (предпочтительно Yii), MySQL5, HTML4, JavaScript.
За рекомендацию другу готовы отблагодарить!
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