PHP developer

Мы:

- создали сервис TurboSMS в 2006 году и уже пять лет подряд в ТОП-3 компаний бизнес рейтинга Украины в своём сегменте

- поняли, что намного интереснее заниматься бизнесом в странах, где стабильная экономика и создали сервис mobizon.

- запустили сервис в виде представительства mobizon.kz на рынок Казахстана и поняли, что сервис востребован бизнесом

- открыли фирму в Германии, сняли офис и готовы выходить на рынок Европы.

Но:

- у нас задач в жире на год вперёд

- мы готовы расширяться и ускоряться

Вы:

- можете присоединиться к нам и поучаствовать в разработке проекта

- лично увидите как выводить и продвигать проект на европейский рынок- опыт на всю жизнь

- поймёте, что дорогу осилит идущий

Мы вам:

- достойную оплату труда 1600-2700 уе

- удобное просторное место в офисе Киева

- свободный график

- после 2 месяцев испытательного срока можете работать удалённо

- курсы и конференции

- при необходимости- европейская виза, у нас своя фирма в Германии

- печеньки, чай, кофе- само собой разумеется

+500 уе к ЗП после прохождения испытательного срока за переход к нам в качестве скромного БОНУСА.

Вы нам:

- ориентир на результат

- дружелюбный настрой для сохранения позитива в трудовых буднях

- знания и практический опыт с PHP5, каким-либо PHP фреймворком (предпочтительно Yii), MySQL5, HTML4, JavaScript.