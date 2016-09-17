PHP developer

$2300
Веб-программированиеЗакрыт33 заявки2284 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Мы:

-  создали сервис TurboSMS в 2006 году и уже пять лет подряд в ТОП-3 компаний бизнес рейтинга Украины в своём сегменте

-  поняли, что намного интереснее заниматься бизнесом в странах, где стабильная экономика и создали сервис mobizon. 

-  запустили сервис в виде представительства mobizon.kz на рынок Казахстана и поняли, что сервис востребован бизнесом 

-  открыли фирму в Германии, сняли офис и готовы выходить на рынок Европы.

Но:  

- у нас задач в жире на год вперёд 

- мы готовы расширяться и ускоряться

Вы:  

- можете присоединиться к нам и поучаствовать в разработке проекта

- лично увидите как выводить и продвигать проект на европейский рынок- опыт на всю жизнь 

- поймёте, что дорогу осилит идущий

Мы вам:

- достойную оплату труда 1600-2700 уе 

- удобное просторное место в офисе Киева   

- свободный график  

- после 2 месяцев испытательного срока можете работать удалённо 

- курсы и конференции   

- при необходимости- европейская виза, у нас своя фирма в Германии 

- печеньки, чай, кофе- само собой разумеется 

+500 уе к ЗП после прохождения испытательного срока за переход к нам в качестве скромного БОНУСА.

Вы нам:

- ориентир на результат 

- дружелюбный настрой для сохранения позитива в трудовых буднях 

- знания и практический опыт с PHP5, каким-либо PHP фреймворком (предпочтительно Yii), MySQL5, HTML4, JavaScript.

За рекомендацию другу готовы отблагодарить!    

PHP
7 лет назад
Karnavalos
Игорь 
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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