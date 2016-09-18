Нужен веб разработчик (битрикс) на проект

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка138 просмотров
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Ищу веб-разработчика на битрикс с обширными знаниями и которые не боятся не типичных задач. 

Задача по фильтрам:

нужно реализовать механизм поиска и фильтрации в каталоге товаров. Поиск - искать только по названиям товаров. Сортировка: по цене - использовать скидочную цену, при отсутствии по основную. Популярность - использовать поле "популярность" при равной популярности - сортировать по "сортировке". Обновлять страницу без перезагрузки (если это возможно). Первый клик сортировка от большего к меньшему, второй клик от меньшего к большему.

Требования: 

1. Знание и опыт работы с php, mysql, js (включая ajax). 

2. Не бояться нетипичных задач и быть готовым изучить что-то новое. 

3. Ответственность за результат, не пропадать со связи. 

Предлагаю почасовую оплату по трекеру, с первоначальной оценкой задач. 

Жду от вас: 

1. Список ваших знаний и умений 

2. Стоимость за час работы 

3. Контакты. 

Просьба не писать автоответы, так как по ним не понятно, прочли вы описание проекта или нет. 

Для того чтобы я понял, что это не автоответ, в начале сообщения напишите "Веб-разработчик".

7 лет назад
maximm_www
34 годаУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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