Нужен веб разработчик (битрикс) на проект

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Ищу веб-разработчика на битрикс с обширными знаниями и которые не боятся не типичных задач.
Задача по фильтрам:
нужно реализовать механизм поиска и фильтрации в каталоге товаров. Поиск - искать только по названиям товаров. Сортировка: по цене - использовать скидочную цену, при отсутствии по основную. Популярность - использовать поле "популярность" при равной популярности - сортировать по "сортировке". Обновлять страницу без перезагрузки (если это возможно). Первый клик сортировка от большего к меньшему, второй клик от меньшего к большему.
Требования:
1. Знание и опыт работы с php, mysql, js (включая ajax).
2. Не бояться нетипичных задач и быть готовым изучить что-то новое.
3. Ответственность за результат, не пропадать со связи.
Предлагаю почасовую оплату по трекеру, с первоначальной оценкой задач.
Жду от вас:
1. Список ваших знаний и умений
2. Стоимость за час работы
3. Контакты.
Просьба не писать автоответы, так как по ним не понятно, прочли вы описание проекта или нет.
Для того чтобы я понял, что это не автоответ, в начале сообщения напишите "Веб-разработчик".
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