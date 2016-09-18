Нужен веб разработчик (битрикс) на проект

Ищу веб-разработчика на битрикс с обширными знаниями и которые не боятся не типичных задач.

Задача по фильтрам:

нужно реализовать механизм поиска и фильтрации в каталоге товаров. Поиск - искать только по названиям товаров. Сортировка: по цене - использовать скидочную цену, при отсутствии по основную. Популярность - использовать поле "популярность" при равной популярности - сортировать по "сортировке". Обновлять страницу без перезагрузки (если это возможно). Первый клик сортировка от большего к меньшему, второй клик от меньшего к большему.

Требования:

1. Знание и опыт работы с php, mysql, js (включая ajax).

2. Не бояться нетипичных задач и быть готовым изучить что-то новое.

3. Ответственность за результат, не пропадать со связи.

Предлагаю почасовую оплату по трекеру, с первоначальной оценкой задач.

Жду от вас:

1. Список ваших знаний и умений

2. Стоимость за час работы

3. Контакты.

Просьба не писать автоответы, так как по ним не понятно, прочли вы описание проекта или нет.

Для того чтобы я понял, что это не автоответ, в начале сообщения напишите "Веб-разработчик".