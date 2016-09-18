Найти ошибку в коде html,php одностраничника

Веб-программированиеЗавершен3 заявки142 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно найти ошибку в коде. 

Есть сайт одностраничник, с него с форм заказы отправляются в amocrm. У этого сайта есть мобильная версия,  заказы с форм с  него отправляются в  amocrm, не как заявки, а как телефонные звонки и всегда определяется один и тот же контакт.Когда изначально настраивали все работало. Сейчас где-то ошибка. Нужно найти ошибку и исправить. 

Знающему PHP человеку потребуется 10 минут. Кода в файлах отправки несколько строк всего. 

Возможно еще потребуется взглянуть на api amocrm. 

Пишите кто знает PHP

PHPHTML
7 лет назад
tramplin777
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
rbarantsevich
Роман 
28 летБеларусь
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Быстро выполнил заказ! Будем работать дальше. Рекомендую!
Отличный заказчик, четкое задание своевременная оплата.
  • Похожие заказы

  • Доработка оптимизация сайта на БИТРИКС

    Пожалуйста ознакомьтесь с ТЗ и пишите цены Создаем интернет-магазин электроинструментов Было принято использовать готовое решение http://optimus.aspro-demo.ru/ с покупкой лицензии 1с-битрикс - Бизнес произведены подготовительные работы для СЕО , сборы семантики и написание тз и т.д. Уже куплена лицензия Битрикс пакет ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужен веб разработчик (битрикс) на проект

    Ищу веб-разработчика на битрикс с обширными знаниями и которые не боятся не типичных задач.  Задача по фильтрам: нужно реализовать механизм поиска и фильтрации в каталоге товаров. Поиск - искать только по названиям товаров. Сортировка: по цене ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Необходимо создать сайт Wordpress + visual composer + шаблон (уже есть

    Сейчас в контейнере установлен wp + плагин быстрого создания страниц visual composer (https://codecanyon.net/item/visual-composer-page-builder-for-wordpress/242431) Шаблон https://themeforest.net/item/energy-responsive-wordpress-fitness-theme/10608322?s_rank=13 Что нам нужно: Создать 5 страниц (3 из которых уже есть в демо данных шаблона проблема в том, что при загрузке демо данных перестает работать ...

    WordPress
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Невозможно удалить категории товаров на Vamshop

    При попытке удаления категорий товаров Интернет-магазин http://www.murzilkaru.ru/ выдает ошибку, связанную с базой данных. Ранее такое происходило при попытке сделать заказ, программист что-то исправлял, написав, что это связано со старой версией движка и какими-то таблицами в базе ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • WordPress + WooCommerce. Доработка сайта

    $250

    Всем привет, Ссылка на сайт http://dez.tpozalite0.myjino.ru/product/product1/ 1. Сейчас фильтр в категории работает только по одному атрибуту "Форма коробки", нужно сделать так-же что бы работал по атрибуту "Размер". Так-же стилизовать немного варианты фильтра, стиль предоставлю. 2. При заказе клиент ...

    WordPressWooCommerce
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта

    Есть на modx сайт seo1ufa.ru надо доделать его в плане дизайна, небольших доработок функционала и привести в адекватный вид по всем характеристикам. Также возможно потребуется готовую вертку внутренних страниц изменить. Кто готов взяться - адекватную ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка плагина WordPress

    Добрый день. Есть плагин - WP Theme Demo Bar, проблема в том, что при выборе темы, он подгружает ее, но не подгружает ее демо контент, а подгружает контент выбранной в админке темы, нужно это исправить, если ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка кастомного слайдера-карусели

    $5

    Добрый день! 1.0.3 Описание карусели/слайдера 1. Скриншот слайдера - http://prntscr.com/chu65v- При клике на соседние скриншоты слева и справа, скриншот подставляется в телефон по центру (должна быть красивая анимация переходов скринов в телефон, типо карусели) - Под скриншотами ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подключить "Заказ на маркете" к магазину

    Имеется интернет-магазин Уберкарте с уже подключенной выгрузкой к Янекс.Маркет. Нужно добавить кнопку "Заказ на маркете": [url=https://yandex.ru/support/partnermarket/purchase/about.xml]https://yandex.ru/support/partnermarket/purchase/about.xml[/url]

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад