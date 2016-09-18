Найти ошибку в коде html,php одностраничника

Нужно найти ошибку в коде.

Есть сайт одностраничник, с него с форм заказы отправляются в amocrm. У этого сайта есть мобильная версия, заказы с форм с него отправляются в amocrm, не как заявки, а как телефонные звонки и всегда определяется один и тот же контакт.Когда изначально настраивали все работало. Сейчас где-то ошибка. Нужно найти ошибку и исправить.

Знающему PHP человеку потребуется 10 минут. Кода в файлах отправки несколько строк всего.

Возможно еще потребуется взглянуть на api amocrm.

Пишите кто знает PHP