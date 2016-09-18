Social Homepage. Интеграция на сайт лент из FB, Instagram и др.

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки116 просмотров
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Имеется homepage без движка (1 страница на голом HTML).

Домашняя страница в чистом виде.

Требуется на ней выводить посты 1 автора (доступы к аккаунтам имеются) из

- Facebook (публикации)

- Instagram (публикации)

- Habrahabr + Geektimes (публикации)

Желательно:

- Facebook (публикации в сообществах, лайки)

- Afisha (отзывы)

- Кинопоиск (проставновка рейтинга фильмам + рецензии)

- TripAdwisor (публикация отзывов)

Возможна установка любого движка, регистрация любых виджетов на аккаунтах.

Есть ли простые решения?

7 лет назад
Bisetrix
Сергей 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
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