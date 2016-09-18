Разработка сайта

Здравствуйте уважаемые.

Прошу прочитать внимательно, автоответы отклоняю!

Есть сайт iai.kiev.ua/ он устраивал заказчиков на все сто. Но появилась необходимость расширить функционал, и ворд пресс (на нем собственно и был этот сайт. с данной задачей не справляется. И так, в чем собственно суть расширения.

Человек (студент) заходит и регистрируется на сайт (стандартно все) далее он заполняет анкету (ФИО, город, Вуз, программа по которой он хочет поехать стажироваться, и многие другие поля..) Эта анкета сохраняется на сервере, администратор сайта в любой момент может получить доступ к анкете и внести поправки (студенты допускают много ашипак при наполнении) И все это должно быть связано с 1С, то есть что бы данные анкеты любого студента можно было легко перенести в соответствующую форму в 1С)

Подробности в ЛС