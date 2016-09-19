Фикс меню на мобильных

Сайт - http://elit.escort.cv.ua/ На мобильных расширениях екрана менюшка переходит в кнопку и она не работает , также телефон пропадает, надо что б меню работало и было видно телефон. Сайт лендинг на php+js, без cms. В заявке напишите сумму а также когда сможете сделать, спасибо.