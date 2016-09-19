Фикс меню на мобильных

Веб-программированиеЗавершен4 заявки134 просмотра
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Сайт - http://elit.escort.cv.ua/ На мобильных расширениях екрана менюшка переходит в кнопку и она не работает , также телефон пропадает, надо что б меню работало и было видно телефон. Сайт лендинг на php+js,  без cms.  В заявке напишите сумму а также когда сможете сделать, спасибо. 

7 лет назад
mix_mike
Майк 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
gggggu
36 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
7 лет назад
$5
1 день
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