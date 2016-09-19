Доделать несколько страниц на сайте

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки142 просмотра
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сайт на wp. страницы делать с помощью Visual Composer. 

сайт rsk – c.mozgunov.ru (пробелы убрать) 

страницы ГЛАВНАЯ, НАШИ УСЛУГИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, СЕРВИС, ДОСТАВКА 

нужно из этих страниц сделать типа landing page, разместить слайдеры с надписями, ввести демо данные, чтобы после можно было просто свои забить, разных фишек разместить, чтобы были полноценные интересные страницы 

оригинал сайта rsk – c.ru (пробелы убрать) 

нужно сделать сегодня как можно быстрее 

оплата через Яндекс Деньги 

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7 лет назад
-Brain-
Андрей 
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
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