Доделать несколько страниц на сайте

сайт на wp. страницы делать с помощью Visual Composer.

сайт rsk – c.mozgunov.ru (пробелы убрать)

страницы ГЛАВНАЯ, НАШИ УСЛУГИ, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ, СЕРВИС, ДОСТАВКА

нужно из этих страниц сделать типа landing page, разместить слайдеры с надписями, ввести демо данные, чтобы после можно было просто свои забить, разных фишек разместить, чтобы были полноценные интересные страницы

оригинал сайта rsk – c.ru (пробелы убрать)

нужно сделать сегодня как можно быстрее

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