Jscript. Всплывающее окно для моб. трафика

Добрый день. [b]Задача стоит следующего плана:[/b] Нужно проследить в динамике изменение посещаемости пула статей с сайта на WP, которые опубликованы за определенный период времени. [b]Пример: [/b]для статей, опубликованных за май 2015 года нужно составить таблицу посещаемости этих статей ...
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Добрый день!
Необходимо создать скрипт (всплывающее окно) для мобильного трафика. Для всех пользователей зашедших с смартфона или планшета - показывается всплывающее окно.
Внешне это окно будет выглядеть так - http://take.ms/ZAxjB
Сайт на котором этот скрипт реализован - https://goo.gl/bDRiy8
После нажатия на всплывающее окно - нас перенаправляет на одну из страниц.
(Адрес посадночной страницы будет меняться.)
Внешний вид окна - если зайти на сайт с user agent = смартфон или планшет, вы сможете увидеть это окошко и скопировать.
Сейчас на сайте установлено приложение для звонка. Внешний вид вы можете скопироват. Он нас полностью устраивает. Прозрачность, перелив, подергивание трубки
Готовы? Подавайте заявку!
Оплата - договорная
Сроки - пару дней
Бюджет - договорной
БОНУС - МЕГА ОТЗЫВ
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