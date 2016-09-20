Jscript. Всплывающее окно для моб. трафика

Добрый день!

Необходимо создать скрипт (всплывающее окно) для мобильного трафика. Для всех пользователей зашедших с смартфона или планшета - показывается всплывающее окно.

Внешне это окно будет выглядеть так - http://take.ms/ZAxjB

Сайт на котором этот скрипт реализован - https://goo.gl/bDRiy8

После нажатия на всплывающее окно - нас перенаправляет на одну из страниц.

(Адрес посадночной страницы будет меняться.)

Внешний вид окна - если зайти на сайт с user agent = смартфон или планшет, вы сможете увидеть это окошко и скопировать.

Сейчас на сайте установлено приложение для звонка. Внешний вид вы можете скопироват. Он нас полностью устраивает. Прозрачность, перелив, подергивание трубки

Готовы? Подавайте заявку!

Оплата - договорная

Сроки - пару дней

Бюджет - договорной

БОНУС - МЕГА ОТЗЫВ