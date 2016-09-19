Opencart ошибка 500

Уважаемые исполнители, необходимо перепрограммировать действующий сайт на CMS - ДЖУМЛА. Прошу указывать сумму желаемой оплаты за данную услугу.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Поменял CMS с опенкарт на битрикс, старый сайт перенес на поддомен.
Старый сайт на опенкарте не открывается, пишет ошибка 500, подозреваю, что проблема в htaccess, нужно исправить.
Нужно исправить срочно и быстро.
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