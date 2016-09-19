Настроить события в google tag manager

Есть вот такая страничка

http://velosipedinfo.ru/roswheel/

Есть аккаунт в google tag manager под эту страницу

Надо настроить события на клики по всем ссылкам Заказать (позже надо будет еще настроить события на отправку форм, т.е когда форма отправлена и появляется страница СПАСИБО)

Для знающего человека минутное дело. У каждой ссылки свой href и свое модальное окно с соответствующим id есть (смотрите код html)

Пишите ваши цены и сроки.