Cпециалист (ionic framework 2, angular 2)

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Разыскивается грамотный специалист (ionic framework 2,angular 2), который поможет и обучит как сделать не сложное приложение.

Angular
7 лет назад
maxs8
Антон 
32 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад