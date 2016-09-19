Правки сайта на Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки182 просмотра
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Здравствуйте, коллеги. 

Нужно сделать ряд правок на wordpess. 

сайт medsidelka.ru. Делать будем на поддомене. Как все будет готово - выкатываем на основной домен.

ТЗ в архиве. psd картинок пришлю исполнителю.

WordPress
7 лет назад
Barny_Ross
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад