Перенести сайт на RoR с хостинга на сервер

Привет All!

Есть сайт на хостинге beget.ru - сайт на Ruby + RoR + PhP с кучей как я понимаю костылей, его необходимо перенести на свой сервер. Если получится - то сделать docker образ под него и перенести.

= Доступ прямой к серверам и хостингу дать не могу - потому работа будет идти через мой ноутбук и teamviewer.

= Так как я сам с RoR не имел дел никогда - необходимо будет после УСПЕШНОГО завершения инструкция и обьяснение вкратце как это работает, учить программировать на Ruby не нужно.

= Оплата только за успешное выполнение переноса.

PS - сложность сайта не могу сказать как и сложность работы, так как с RoR не работал