Внести правки в Bootstrap-шаблон

Добрый день! Есть сайт на MODx Revolution, к которому нужно подключить и настроить данный скрипт. На сервере есть всё необходимое для работы (а чего нету - поставим в течении 5 минут).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Нужно внести несколько мелких право в шаблон Bootstrap.
Используется этот шаблон: http://talehkarimli.com/hipster-template/Hipster-v1.html
Нужно поправить:
1 и 2. В шаблоне это связанные элементы, нужно сделать иначе: список отдельно(неактивный) + фото отдельно (сделать галерею с перелистыванием)
3. Левее карты добавить картинку.
Это всё. Срок - 5 часов после принятия.
Спасибо за внимание!
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