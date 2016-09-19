Внести правки в Bootstrap-шаблон

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка129 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Нужно внести несколько мелких право в шаблон Bootstrap.

Используется этот шаблон: http://talehkarimli.com/hipster-template/Hipster-v1.html

Нужно поправить:

1 и 2. В шаблоне это связанные элементы, нужно сделать иначе: список отдельно(неактивный) + фото отдельно (сделать галерею с перелистыванием)

3. Левее карты добавить картинку. 

Это всё. Срок - 5 часов после принятия.

Спасибо за внимание!

Bootstrap
7 лет назад
Nezzar
33 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Bashstuff
Илья 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
1 отзыв
7 лет назад
$10
1 день
Нужно было срочно внести некоторые правки в верстку, связанные с jQuery и CSS. Илья справился с этим раньше заявленного срока, постоянно был на связи. Рекомендую.
Хороший заказчик, всё время был на связи, оплата незамедлительная.
  • Похожие заказы

  • Подключение Htraffic_query.

    Добрый день! Есть сайт на MODx Revolution, к которому нужно подключить и настроить данный скрипт. На сервере есть всё необходимое для работы (а чего нету - поставим в течении 5 минут).

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить формы на сайте

    Здравствуйте, просто задание. Я предоставлю данные к FTP: 1) на сайте http://nl-international.info/ необходимо настроить форму, которая всплывает поп апом при клике на "Задать вопрос" и форму на главной где вводится e-mail и имя - сделать, что ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Требуется программист (БИТРИКС) для оптимизации страниц

    $54

    [url=http://www.classicakuhni.ru/online_raschet_kyhni/]www.classicakuhni.ru/onli...[/url]  [url=http://www.classicakuhni.ru/online_raschet_shkaf_kupe/]www.classicakuhni.ru/onli...[/url]  1. Эти две страницы необходимо оформить как на фото 1  [url=http://www.classicakuhni.ru/kitchen.php]www.classicakuhni.ru/kitc...[/url]  2. Эта страница должна быть как на фото 2. То есть желтое поле больше по высоте и адаптировано под баннер и кнопки справа  3. Эту страницу [url=http://kitchen.prodboard.com/SR_85c532c24af444d797a58855b3848192/XGY6/]kitchen.prodboard.com/SR_...[/url]  нужно ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Долго грузится слайдер

    http://www.oknastreet.ru/  Слайдер верхний большой долго грузится.  Нужно сделать что бы грузился быстрее, как и вся страница. Выдать мне кодом, я сама внесу изменения на сайт. Пишите стоимость.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на самописной CMS

    Необходимо внести доработки на сайте, построенном на самописной CMS. Доработки касаются не только программной части, но и верстки. То есть важно не просто разбираться в чужом коде, но еще и умение верстать.  Подробности скину лично.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Лунный калькулятор на php.

    Необходимо создать лунный калькулятор на php, в котором: В текстовых полях задаются следующие данные: 1. Геокоординаты (долгота, широта в градусах с долями - как на гугл-картах) 2. Дата в виде 2016-09-19 3. Часовой пояс в виде UTC +3:00 ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Правки сайта на Wordpress

    Здравствуйте, коллеги.  Нужно сделать ряд правок на wordpess.  сайт medsidelka.ru. Делать будем на поддомене. Как все будет готово - выкатываем на основной домен. ТЗ в архиве. psd картинок пришлю исполнителю.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад