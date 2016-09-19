Внести правки в Bootstrap-шаблон

[url=http://www.classicakuhni.ru/online_raschet_kyhni/]www.classicakuhni.ru/onli...[/url] [url=http://www.classicakuhni.ru/online_raschet_shkaf_kupe/]www.classicakuhni.ru/onli...[/url] 1. Эти две страницы необходимо оформить как на фото 1 [url=http://www.classicakuhni.ru/kitchen.php]www.classicakuhni.ru/kitc...[/url] 2. Эта страница должна быть как на фото 2. То есть желтое поле больше по высоте и адаптировано под баннер и кнопки справа 3. Эту страницу [url=http://kitchen.prodboard.com/SR_85c532c24af444d797a58855b3848192/XGY6/]kitchen.prodboard.com/SR_...[/url] нужно ...