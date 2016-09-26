Настроить формы на сайте

Нужно написать скрипт для рассылки писем 1- Бот регистрации аккаунтов на майле 2- Рассылка писем из списка составленных писем 3- Все делаем через прокси. 4- Лог
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Здравствуйте, просто задание. Я предоставлю данные к FTP:
1) на сайте http://nl-international.info/ необходимо настроить форму, которая всплывает поп апом при клике на "Задать вопрос" и форму на главной где вводится e-mail и имя - сделать, что бы заполненная информация отправлялась на заданный почтовый ящик.
2) на 3 слайде необходимо, что бы по клику на видео на ютуб оно всплывало попапом как пример: http://prntscr.com/cjq99f
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