Настроить формы на сайте

Здравствуйте, просто задание. Я предоставлю данные к FTP:

1) на сайте http://nl-international.info/ необходимо настроить форму, которая всплывает поп апом при клике на "Задать вопрос" и форму на главной где вводится e-mail и имя - сделать, что бы заполненная информация отправлялась на заданный почтовый ящик.

2) на 3 слайде необходимо, что бы по клику на видео на ютуб оно всплывало попапом как пример: http://prntscr.com/cjq99f