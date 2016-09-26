Настроить формы на сайте

Веб-программированиеЗавершен7 заявок207 просмотров
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Здравствуйте, просто задание. Я предоставлю данные к FTP:

1) на сайте http://nl-international.info/ необходимо настроить форму, которая всплывает поп апом при клике на "Задать вопрос" и форму на главной где вводится e-mail и имя - сделать, что бы заполненная информация отправлялась на заданный почтовый ящик. 

2) на 3 слайде необходимо, что бы по клику на видео на ютуб оно всплывало попапом как пример: http://prntscr.com/cjq99f

7 лет назад
dexter007
36 летТаиланд
16 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
Выбранный исполнитель
davittomasso
Давид 
31 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
4 года назад
7 лет назад
$20
2 дня
Все отлично
Хороший работадатель. Деньги получил вовремя.