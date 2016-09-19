Требуется программист (БИТРИКС) для оптимизации страниц

$54
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки141 просмотр
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www.classicakuhni.ru/onli... 

www.classicakuhni.ru/onli... 

1. Эти две страницы необходимо оформить как на фото 1 

www.classicakuhni.ru/kitc... 

2. Эта страница должна быть как на фото 2. То есть желтое поле больше по высоте и адаптировано под баннер и кнопки справа 

3. Эту страницу kitchen.prodboard.com/SR_...  нужно оформить аналогично фото 2 

4. Эту страницу  www.classicakuhni.ru/cata... оформить в соответствии с макетом 3  

5. www.classicakuhni.ru/onli...   Эту страницу – макет 4 

6. www.classicakuhni.ru/cata...  эту – макет  5 

7. www.classicakuhni.ru/arch...  макет 6  . Детальные страницы в «Энциклопедии знаний» Видео – макет 7 ,  Фото готовых решений – макет 8 

7 лет назад
WhateverYouLike
Константин 
28 летУзбекистан
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад