Требуется программист (БИТРИКС) для оптимизации страниц

www.classicakuhni.ru/onli...

www.classicakuhni.ru/onli...

1. Эти две страницы необходимо оформить как на фото 1

www.classicakuhni.ru/kitc...

2. Эта страница должна быть как на фото 2. То есть желтое поле больше по высоте и адаптировано под баннер и кнопки справа

3. Эту страницу kitchen.prodboard.com/SR_... нужно оформить аналогично фото 2

4. Эту страницу www.classicakuhni.ru/cata... оформить в соответствии с макетом 3

5. www.classicakuhni.ru/onli... Эту страницу – макет 4

6. www.classicakuhni.ru/cata... эту – макет 5

7. www.classicakuhni.ru/arch... макет 6 . Детальные страницы в «Энциклопедии знаний» Видео – макет 7 , Фото готовых решений – макет 8