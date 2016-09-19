Артикулы и учет товара в Webasyst Shop Script 7

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Webasyst Shop Script 7.

Стоит следующая задача:

есть товар (например) - "РУССКАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ НОУТБУКОВ FUJITSU AMILO LI 1705, A1645, M1405, M1425 PN: 38001597" (т.е. данная клавиатура подходит для нескольких моделей ноутбуков)

Но для выгрузки в яндекс.маркет такой вариант не годится (много перечислений моделей в названии товара) и для него нужно сделать несколько отдельных товаров:

РУССКАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ НОУТБУКОВ FUJITSU AMILO LI 1705

РУССКАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ НОУТБУКОВ FUJITSU AMILO A1645

РУССКАЯ КЛАВИАТУРА ДЛЯ НОУТБУКОВ FUJITSU AMILO M1405

и т.д.

Но нужно, чтобы при заказе какой-нибудь одной из них кол-во списывалось со всех, т.е. вот есть их например 5 штук - заказали 1 шт, и в каждом товаре осталось их 4...

Пробовали делать через связанные артикулы - не проходит этот вариант, списывается только то, что заказано...

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Идеальный вариант сделать это отдельным плагином, чтобы при обновлении скрипта эта доработка не слетела.

7 лет назад
AleksSychev
Александр 
47 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
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