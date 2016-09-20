Надо на лендинге настроить форму отправки почты

Вот лендинг http://velosipedinfo.ru/roswheel/

тут при клике на кнопку заказать появляется окно

При клике на отправить в этом окне надо отправлять данные на мой почтовый ящик

При этом у каждого окна есть свой id надо отправлять на почту этот id

и поля формы (имя и телефон)

Пишите ваши цены и сроки