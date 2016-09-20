Надо на лендинге настроить форму отправки почты

Создание поисковой части на api aviasales, пример search.aviasales.ru, дизайн что то похожее. Документация api: https://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203956173 Пример: http://samples.travelpayouts.com/example_avia.php Оплату произвожу по webmoney: или резервирование на Вашем кошельке необходимой суммы, а по окончании работ сообщения Вам кода протекции. Аванс за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот лендинг http://velosipedinfo.ru/roswheel/
тут при клике на кнопку заказать появляется окно
При клике на отправить в этом окне надо отправлять данные на мой почтовый ящик
При этом у каждого окна есть свой id надо отправлять на почту этот id
и поля формы (имя и телефон)
Пишите ваши цены и сроки
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