Написать корзину с возможностью онлайн оплаты картой под Webbilder

Нужна корзина под Webbilder, с возможностью выбора оплаты как картой через платёжную систему, так и PayPal.

В корзине должны быть отражены параметры товара, такие как, размер, цвет, количество и т.п. Плюс отправка информации о заказе как поставщику, так и покупателю. Более подробно при личном общении.