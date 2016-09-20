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Написать корзину с возможностью онлайн оплаты картой под Webbilder
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна корзина под Webbilder, с возможностью выбора оплаты как картой через платёжную систему, так и PayPal.
В корзине должны быть отражены параметры товара, такие как, размер, цвет, количество и т.п. Плюс отправка информации о заказе как поставщику, так и покупателю. Более подробно при личном общении.
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