Админпанель (веб-интерфейс) для приложения в связке с сервисами Amazon

$180
Веб-программированиеЗавершен1 заявка169 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

ТОЛЬКО для знающего Amazon AWS !!!

Необходимо создать админпанель (ВЕБ-интерфейс), связав её с базой данных пользователей приложения, размещенного на Amazon.

Тип базы данных: dynamodb.

Отправка почты пользователям - SES.

Админпанель несложная, но сделать надо быстро.

В идеале - к 23 сентября.

7 лет назад
Lubs
57 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
VolkOFF_new
33 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$180
6 дней
ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ Ивана! Я искал специалиста, отвечающего требованиям моего проекта - на ПЯТИ!!! сайтах фрилансеров. Не мог найти - думал уже что могу сорвать сроки проекта. Иван оказался ЕДИНСТВЕННЫМ, кто грамотно и толково взялся за выполнение проекта. Да не просто взялся - а сделал качественно и ДОСРОЧНО! Большое уважение Ивану - и желаю ему новых успешных проектов :-)
Сотрудничество с Андреем прошло успешно, Четкое ТЗ, быстрый ответ, оплата без задержек, сотрудничеством остался доволен.
  • Похожие заказы

  • Доработать функционал wordpress

    Собственно был проект https://www.weblancer.net/projects/779383.html Исполнитель не справился. Нужно в кратчайшие сроки доделать. Вот то, что есть http://ph601054-150920162322036.www12.pagehost.ru Макет и тз прилагаю. Сразу в зявке сроки и цену пишите.

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Cайт wordpress исправление ошибок, доработка оформления заказа

    Добрый день.  Клиент обратился с просьбой исправить ряд ошибок на сайте, а также добавить способ оплаты при условии доставки (самовывоз)  сайт http://legendamarket.ru/  Конкретные ошибки для исправления 1.  при добавлении товара со страниц (главная, каталог) в корзину, товар добавляется, но при ...

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсер Букмекерской биржи, с логикой.

    $200

    Добрый день! Имеется сайт https://www.d31a754f242cfdf1ea67f1282b2d02c4.mararus.com/en задача парсить название события и коэффициенты. Но самое главное не это, важно данные обрабатывать. То есть измерять динамику изменения коэффициентов. Пример: парсер сканирует сайт каждый час, при появлении событий о которых ему ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Frontend разработчик на удаленную работу

    Требуется frontend девелопер на удаленную работу, со знанием популярных фреймворков Angular либо React.  Задача: сверстать и разработать frontend часть проекта.   ฺBackend часть уже написана это REST API. Есть дизайн, но верстки нет.  Части проекта: Пользователи 2-х типов : ученики, ...

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Спарсить данные с форума в csv

    Добрый день  С форума нужно спарсить данные в csv файлик,для последующей обработки, интересуют столбцы  ссылка на профиль, город, группа, активность  [url=http://prntscr.com/cjye70]prntscr.com/cjye70[/url]  Просьба сориентировать по цене

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Парсинг контента сайта

    тут есть http://www.extra-mir.ru/celiteli/ каталог, разбитый по рубрикам и городам. требуется спарсить его в csv. по фото - взять 1 фото у каждого (основную) и обрезать на автомате снизу 95 пикселей у всех (вырезать лого), остальные фото не ...

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать тизерную сеть

    Необходимо сделать тизерную сеть, аналог directadvert.ru Сеть должна делиться на 2 тематики сайтов (строгой и развлекательной). Можно предлагать какие то готовые варианты с открытым кодом и с доработкой с Вашей стороны. Но предпочтение относится к тем кто готов ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработать фильтр на wp

    Фильтры реализованы внутри wordpress-темы. Нужно сделать возможность выбирать несколько строк в выпадающем списке. Как сейчас реализовано: [url=http://image.prntscr.com/image/c13338614aa94dc69103b7a3f6afdb41.png]http://image.prntscr.com/image/c13338614aa94dc69103b7a3f6afdb41.png[/url] Как надо сделать: [url=http://image.prntscr.com/image/e338e9c5c3904c0c87b9a181fda389df.png]http://image.prntscr.com/image/e338e9c5c3904c0c87b9a181fda389df.png[/url]

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад