Админпанель (веб-интерфейс) для приложения в связке с сервисами Amazon

ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ Ивана! Я искал специалиста, отвечающего требованиям моего проекта - на ПЯТИ!!! сайтах фрилансеров. Не мог найти - думал уже что могу сорвать сроки проекта. Иван оказался ЕДИНСТВЕННЫМ, кто грамотно и толково взялся за выполнение проекта. Да не просто взялся - а сделал качественно и ДОСРОЧНО! Большое уважение Ивану - и желаю ему новых успешных проектов :-)