Биткоин кошелек на серевере

Сможет ли кто определить URL файл YML (xml от яндекс маркета). Сайты для которых нужно это сделать напишу лично.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно готовое решение под юникс систему.
1. биткоин кошелек консольный (debian/centos)
2. скрипт для генерации новых адресов
3. скрипт для проверки баланса на кошельке
скрипы консольные, не принципиально на чем (php/python....)
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