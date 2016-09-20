Мини плагин для wordpress (resize & crop thumbnail)

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки145 просмотров
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Нужен wordpress плагин который бы добавил следующую функциональность:

При загрузке картинки в медиа библиотеку должна создаваться миниатюра:

·         Соотношение сторон 240:116!

·         Размер – максимально возможный, но не более 2400 * 1160px

·         Обрезка не подходящих под соотношение сторон картинок - должна осуществляться равномерно с обеих сторон.

·         Название миниатюры - inner_img

·         Миниатюра уже используется в теме:

WordPress
7 лет назад
evgalak
35 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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