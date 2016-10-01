Помощь с сайтом для фотографа

Сможет ли кто определить URL файл YML (xml от яндекс маркета). Сайты для которых нужно это сделать напишу лично.
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Здравствуйте! Есть сайт - marakesha.com на движке Word Press. Постоянно какие-то проблемы, ошибки и неудобное заполнение сайта. Необходимо: снести сайт. Помочь с выбором красивого, стильного и главное простого (без всяких флешей и прочего) в управлении шаблона для сайта фотографа, поставить на сайт, дать инструкции по управлению.
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