Помощь с сайтом для фотографа

Веб-программированиеЗавершен5 заявок171 просмотр
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Здравствуйте! Есть сайт - marakesha.com  на движке Word Press. Постоянно какие-то проблемы, ошибки и неудобное заполнение сайта. Необходимо: снести сайт.  Помочь с выбором красивого, стильного и главное простого (без всяких флешей и прочего) в управлении шаблона для сайта фотографа, поставить на сайт,  дать инструкции по управлению. ﻿

7 лет назад
marakesha
Ксения 
35 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
site-assistence
Виталий 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$30
1 день
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