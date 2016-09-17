site-assistence

Виталий site-assistence

 
39 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Web-программирование от А до Я с оплатой по факту выполненной работы

Опыт работы:

2 года системным администратором хостинга Beget.

6 лет "универсальным" программистом в web-студии "ВашWeb" В задачи входили: от написания сайтов на различных фрэймворках, до поддержки сайтов и их аудитов (безопасность, внутренняя оптимизация, оптимизация запросов, кода).

В данный момент на "вольных хлебах". 

Работаю без авансов, с оплатой за выполненную работу по факту. Оплата частями тоже практикуется.

Отзывы заказчиков

julpromy
Юлия 
43 года
17 лет в сервисе
Была
3 года назад
$15
3 балла
9 лет назад
Исправление ошибок навигации и внедрение микроразметки [ocStore]
ocStore
Не рекомендую Виталия, т.к. без предупреждения пропал на неделю. p.s. Если нет интернета - то в моём профиле указан сотовый телефон, на который можно или позвонить, или отправить SMS.
Rozhden-t
Рожден 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Правки для сайта на Wordpress
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
marakesha
Ксения 
36 лет
9 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Помощь с сайтом для фотографа
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
tumanoff
41 год
10 лет в сервисе
Был
год назад
$5
10 баллов
9 лет назад
Доработки в OpenCart 1.5
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
MamaAisha
Айша 
36 лет
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Разобраться с сайтом, исправить ошибки с robots.txt
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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Веб-программирование
5 отзывов
$400/час
от $400от 1 часа
нет рейтинга