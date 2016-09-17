Web-программирование от А до Я с оплатой по факту выполненной работы

Опыт работы:

2 года системным администратором хостинга Beget.

6 лет "универсальным" программистом в web-студии "ВашWeb" В задачи входили: от написания сайтов на различных фрэймворках, до поддержки сайтов и их аудитов (безопасность, внутренняя оптимизация, оптимизация запросов, кода).

В данный момент на "вольных хлебах".

Работаю без авансов, с оплатой за выполненную работу по факту. Оплата частями тоже практикуется.