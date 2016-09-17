Web-программирование от А до Я с оплатой по факту выполненной работы
Опыт работы:
2 года системным администратором хостинга Beget.
6 лет "универсальным" программистом в web-студии "ВашWeb" В задачи входили: от написания сайтов на различных фрэймворках, до поддержки сайтов и их аудитов (безопасность, внутренняя оптимизация, оптимизация запросов, кода).
В данный момент на "вольных хлебах".
Работаю без авансов, с оплатой за выполненную работу по факту. Оплата частями тоже практикуется.
Действие аккаунта приостановлено!
Отзывы заказчиков
$15
3 балла
9 лет назад
ocStore
Не рекомендую Виталия, т.к. без предупреждения пропал на неделю. p.s. Если нет интернета - то в моём профиле указан сотовый телефон, на который можно или позвонить, или отправить SMS.
$20
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
9 лет назад
WordPress
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$5
10 баллов
9 лет назад
Opencart
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Веб-программирование
5 отзывов
$400/час
от $400от 1 часа
нет рейтинга