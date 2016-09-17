Доработки в OpenCart 1.5

$5
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок157 просмотров
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Сделать 3 небольшие доработки с отчётом о проделанной работе вида: путь файла, какие изменения были произведены.

ТЗ в приложении.

OpenCart
7 лет назад
tumanoff
39 летЛатвия
8 лет в сервисе
Был
7 дней назад
Выбранный исполнитель
site-assistence
Виталий 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$5
1 день
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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