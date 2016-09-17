Доработки в OpenCart 1.5

Требуется сверстать макеты PSD на CMS (По движку обсуждаемо, главное что бы был фришный) Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи. Свяжусь со всеми заинтересовавшими. Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сделать 3 небольшие доработки с отчётом о проделанной работе вида: путь файла, какие изменения были произведены.
ТЗ в приложении.
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