Обновить несколько сайтов на MODx до последней версии

Системы управления (CMS)Завершен1 заявка150 просмотров
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Надо обновить несколько сайтов на MODx до последней версии с сохранением всей функциональности.

5 сайтов, есть и на EVO и на REVO. Предлагайте адекватные цены, вышлю ссылки и версии.

MODX
7 лет назад
wolfus
48 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
Nati_Babenko
Наталья 
35 летУкраина
11 лет в сервисе
Была
12 часов назад
7 лет назад
$50
3 дня
Быстро, качественно!
Все отлично, грамотный и приятный в общении заказчик. Рекомендую!