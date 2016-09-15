Подкорректировать шаблон сайта на вордпресс

Системы управления (CMS)Закрыт4 заявки178 просмотров
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Привет ребята. Есть шаблон на вордпрессе. Надо немного доработать его. Для опытных верстальщиков очень легкое задание:

1.     Логотип должен быть кликабельным на всех внутренних страницах (на главнойсделать некликабельным)

2.     Должна быть внедрена микроразметка schema.org без плагинов, напрямую в шаблон, схема внедрения, если что, есть.

Чтобы сайт проходил эти тесты 

·        https://webmaster.yandex.ru/microtest.xml

·        https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/

3.      Выполнить минификацию js и css кода налету

       https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights (от 80 очков)

4.     Комменты - не отрабатывает скрипт

5.     Валидность  подправить

6.     Установить язык страницы

7.     Внести заголовок h1 на главную

название сайта

·        https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights (от 80 очков)

7 лет назад
irongifts
39 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 месяца назад