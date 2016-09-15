Подкорректировать шаблон сайта на вордпресс

Привет ребята. Есть шаблон на вордпрессе. Надо немного доработать его. Для опытных верстальщиков очень легкое задание:

1. Логотип должен быть кликабельным на всех внутренних страницах (на главнойсделать некликабельным)

2. Должна быть внедрена микроразметка schema.org без плагинов, напрямую в шаблон, схема внедрения, если что, есть.

Чтобы сайт проходил эти тесты

· https://webmaster.yandex.ru/microtest.xml

· https://developers.google.com/structured-data/testing-tool/

3. Выполнить минификацию js и css кода налету

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights (от 80 очков)

4. Комменты - не отрабатывает скрипт

5. Валидность подправить

6. Установить язык страницы

7. Внести заголовок h1 на главную

название сайта

· https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights (от 80 очков)