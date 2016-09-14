Сделать фильтр товаров на modx evolution

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка156 просмотров
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Сайт под управлением modx evolution

Необходимо сделать фильтр товаров по ТЗ.

Пишите сроки и стоимость.

MODX
7 лет назад
seotop2
42 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад