Нужна мобильная версия сайта + доработки

http://www.expressuaz.ru/ - сайт на joomla 1.5 &virueMart1.9

1. Нужна полноценная мобильная версия сайта ( шаблон существующей версии сайта есть в psd). Доработка шаблона сайта с учетом размеров контролов и ссылок под тач-устройства + верстка + подключение к сайту.

2. Необходимо поставить плагин для регистрации через соц сети. на существующую версию и на мобильную.