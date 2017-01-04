Почистить сайт на Drupal от вирусов и обновить движок

Системы управления (CMS)Завершен5 заявок221 просмотр
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Сайт на друпал по адресу: hotel11.ru

Там вирусня, с мобилы редиректит на алиэксперсс, с десктопа тоже какой-то рекламный шлак лезет.

Нужно почистить вирусную, сменить доступы, обновить драпал, поставить какой-то модуль безопасности, если есть и перекинуть сайт на новый хостинг.

Drupal
7 лет назад
platinumseo
Потолицын 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
arengin
31 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
7 лет назад
$30
1 день
Все выполнено качественно, проблема устранена.
Отличный заказчик