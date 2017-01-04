Добрый день! Необходимо натянуть верстку сайта на CMS ModX Revolution и подключить все функции, чтобы сайт был полностью готов к работе. Верстка готова на 95% – вам нужно будет подключить интерактивные карты, несколько модальных окон, выпадающее меню ...
Почистить сайт на Drupal от вирусов и обновить движок
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт на друпал по адресу: hotel11.ru
Там вирусня, с мобилы редиректит на алиэксперсс, с десктопа тоже какой-то рекламный шлак лезет.
Нужно почистить вирусную, сменить доступы, обновить драпал, поставить какой-то модуль безопасности, если есть и перекинуть сайт на новый хостинг.
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