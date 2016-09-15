Нужно внести правки в верстку opencart

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок198 просмотров
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Нужно внести правки в верстку ИМ на opencart. 

Нужно поправить меню, слайдер карусель, и количество товара. (поле). 

OpenCart
7 лет назад
Baton17771
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад