Baton17771

Андрей Baton17771

 
34 года
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$30
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

GV24Cath24
Екатерина 
31 год
9 лет в сервисе
Была
8 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
Правки по верстке
Хороший заказчик: ясное ТЗ, все оплатил сразу и в срок.
Хороший исполнитель. Внимательный. Всегда на связи. Спасибо. Будем работать дальше.
Ответный отзыв