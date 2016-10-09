Baton17771

Всем привет. Нужно сео продвижение сайта russave ru с гарантией результата
- Поисковые системы (SEO)23 заявкиЗакрыт5 лет назад
Нужно подправить верстку на opencart. 6-8 моментов. Верстка адаптивная. Без аванса. Пару моментов по программированию.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно перенести базу товаров, статей новостей.... Ранее была установлена версия opencart 1.5. Сделали новый сайт на opencart 2.0Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны доработки опенкарта. (Ниже вырезка из ТЗ) Можно использовать модули. 3.8 Вопрос по доработке: У меня три магазина, и три склада в программе. Я могу сделать так, что бы программа выгружала CSV ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Файл с задачей прикладываю. Нужно реализовать частично функционал. (часть готова) Так же натянуть готовую верстку.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужно перенести базу товаров, статей новостей.... Ранее была установлена версия opencart 1.5. Сделали новый сайт на opencart 2.0Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужны доработки опенкарта. (Ниже вырезка из ТЗ) Можно использовать модули. 3.8 Вопрос по доработке: У меня три магазина, и три склада в программе. Я могу сделать так, что бы программа выгружала CSV ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте нужно накрутить по критериям подписчиков. Ну даже один критерий Санкт-Петербург и лен. обл. Вот группа. https://vk.com/veloprokat_komarovoСоциальные сети (SMM и SMO)16 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужны доработки опенкарта. (Ниже вырезка из ТЗ) Можно использовать модули. 3.8 Вопрос по доработке: У меня три магазина, и три склада в программе. Я могу сделать так, что бы программа выгружала CSV ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Правки по верстке сайта. Сайт на yii, Адапитив. Без аванса и выкладки в портфолио.HTML-верстка5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно сверстать лендинг 9 эранов. На каждом экране будут свои эффекты появления, отображения. Лендинг должен быть оптимизирован по скорости загрузки. Верстка резиновая. Без аванса. Оплата по факту выполнения работы. Все подробности в скайпеHTML-верстка20 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно внести правки в верстку ИМ на opencart. Нужно поправить меню, слайдер карусель, и количество товара. (поле).Системы управления (CMS)5 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужен верстальщик хорошо знающий опенкарт. Нужно доверстать сайт.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $15
Нужно до конца перенести верстку. с шаблона на боевой сайт. Работы не очень много. надо сделать быстро. Без аванса. Все подробности в скайпе.HTML-верстка2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Нужно натянуто верстку шаблона на opencart и поставить фильтр про. Остальной функционал готов. Все подробности в скайпе.HTML-верстка3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Здравствуйте. Нужен парсер товаров hostcms. Если есть возможность сделать его универсальным то было бы вообще здорово. Задача звучит так. Есть 3-4 сайта с которых надо парсить товар. Картинка, характеристики, цена, свойства. ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Нужно натянуть готовый шаблон на opencart и поставить фильтр про. Без аванса. Пишите сразу скайп.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Нужно натянуть готовый шаблон на opencart и поставить фильтр про. Без аванса. Пишите сразу скайп.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $30
Нужно Срочно. поправить верстку. (работы не очень много) Верстка адаптивная. Адаптив тоже правим. Список правок скину в скайпе. Пишите сразу скайп. Без аванса.HTML-верстка1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $30
Нужно поправить верстку. Верстка адаптивная. Адаптив тоже правим. Список правок скину в скайпе. Пишите сразу скайп. Без аванса.HTML-верстка21 заявкаЗакрыт9 лет назад