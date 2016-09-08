GV24Cath24

Здравствуйте,
Меня зовут Екатерина и я дизайнер. Моя специализация — разработка дизайна сайтов + верстка, а также полиграфия. Стаж работы более 2 лет.
Владею программами:
Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Inkscape, (+ AutoCAD);
Web-дизайн и верстка:
Знаю язык разметки: Html (Html5), язык стилей: css (css3);
Верстка PSD to Html
Разработкой сайтов занимаюсь в команде " GV Group"
Олег - web разработчик (PHP, MySQL, JavaScripts).
Разработка сайтов Html+CSS, Bitrix, WordPress ( другие CMS)
Мои работы смотрите на сайте: http://gv24.ru/
Полиграфический дизайн
- дизайн визиток;
- дизайн флаера;
- дизайн наружной рекламы;
- обложки для синглов;
- афиши и постеры.
Первые эскизы предоставлю в течение 3-5 дней. Сама разработка будет зависит от обратной связи и полного взаимопонимания. Все варианты согласуются в формате jpeg после чего вы получаете окончательный результат в любых форматах и цветовых решениях.
Большая просьба отнестись серьезно к составлению технического задания (брифов). Плохо составленное ТЗ будет влиять на качество выполненной работы.
Я начинающий фрилансер по этому цены за услуги будут договорные.
Мои контакты:
E-mail: [email protected]
Skype: corey_lightman