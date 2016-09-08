GV24Cath24

Дизайн полиграфии. Дизайн и разработка сайтов.

Здравствуйте,

Меня зовут Екатерина и я дизайнер. Моя специализация — разработка дизайна сайтов + верстка, а также полиграфия. Стаж работы более 2 лет.

Владею программами:

Photoshop, CorelDraw, Illustrator, Inkscape, (+ AutoCAD);

Web-дизайн и верстка:

Знаю язык разметки: Html (Html5), язык стилей: css (css3);

Верстка PSD to Html

Разработкой сайтов занимаюсь в команде " GV Group"

Олег - web разработчик (PHP, MySQL, JavaScripts).

Разработка сайтов Html+CSS, Bitrix, WordPress ( другие CMS)

Мои работы смотрите на сайте: http://gv24.ru/

Полиграфический дизайн

дизайн визиток;

дизайн флаера;

дизайн наружной рекламы;

обложки для синглов;

афиши и постеры.

Первые эскизы предоставлю в течение 3-5 дней. Сама разработка будет зависит от обратной связи и полного взаимопонимания. Все варианты согласуются в формате jpeg после чего вы получаете окончательный результат в любых форматах и цветовых решениях.

Большая просьба отнестись серьезно к составлению технического задания (брифов). Плохо составленное ТЗ будет влиять на качество выполненной работы.

Я начинающий фрилансер по этому цены за услуги будут договорные.

Мои контакты:

E-mail: [email protected]

Skype: corey_lightman