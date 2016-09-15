Требуется натяжка верстки на CMS Modx Evo

Небольшие задания по WordPress, Data Life, Аванс есть.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется оперативная натяжка верстки на CMS Modx Evo, подробности в ЛС.
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