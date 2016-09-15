Требуется натяжка верстки на CMS Modx Evo

Привет ребята. Есть шаблон на вордпрессе. Надо немного доработать его. Для опытных верстальщиков очень легкое задание: 1. Логотип должен быть кликабельным на всех внутренних страницах (на главнойсделать некликабельным) 2. Должна быть внедрена микроразметка schema.org без плагинов, напрямую в шаблон, схема ...