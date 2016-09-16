Разработка доработка модуля

1) Нужен скрипт похожий на http://www.collectionstudio.com/ru/online/ может какой-то можно переделать

2) Кто может написать с нуля такой сайт, цена, сроки ?

3) кто может сделать модуль под Dle под такое ?

Что должен уметь сайт/модуль под DLE:

1) Сайт делается под себя, не для пользования "не для всех"

2) На сайт планируется добавлять коллекцию банкнот

3) При добавлении банкноты нужны доп поля: - качество , выпадающий список из 5-6 строк ( можно редактировать, добавлять, удалять) - год банкноты, нужна отделенная страничка с списком годов всех банкнот + визуальный график какого года сколько (кол-во) - Страна валюты, нужен выпадающий список с списком стран (можно редактировать, добавлять, удалять) - По странам нужна карта мира на которой будет визуально отмечено каких стран есть банкноты+их кол-во Также по возможности проставьте цены сколько будет отдельно стоять модули или вся доработка. Спасибо