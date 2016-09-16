Разработка доработка модуля

Всем привет, нужно перенести 5 сайтов с разных движков и хостов на один хост и на опенкарт , наполнить, оставить базу данных старых сайтов так как есть позиции какие не хотим терять, дадим дизайн который ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1) Нужен скрипт похожий на http://www.collectionstudio.com/ru/online/ может какой-то можно переделать
2) Кто может написать с нуля такой сайт, цена, сроки ?
3) кто может сделать модуль под Dle под такое ?
Что должен уметь сайт/модуль под DLE:
1) Сайт делается под себя, не для пользования "не для всех"
2) На сайт планируется добавлять коллекцию банкнот
3) При добавлении банкноты нужны доп поля: - качество , выпадающий список из 5-6 строк ( можно редактировать, добавлять, удалять) - год банкноты, нужна отделенная страничка с списком годов всех банкнот + визуальный график какого года сколько (кол-во) - Страна валюты, нужен выпадающий список с списком стран (можно редактировать, добавлять, удалять) - По странам нужна карта мира на которой будет визуально отмечено каких стран есть банкноты+их кол-во Также по возможности проставьте цены сколько будет отдельно стоять модули или вся доработка. Спасибо
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