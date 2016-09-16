WordPress разработчик (Front+Back)

Ищу разработчика под WordPress с опытом дописывания функционала.В первую очередь ищу человека который сможет проконсультировать и предложить оптимальный способ решения задач. 1) Необходимо внедрить плагин https://wordpress.org/plugins/optima-express/ в шаблон сайта на Wordpress https://themeforest.net/item/houzez-real-estate-wordpress-theme-/15752549. 2) Необходимо преобразовать данные, которые предоставляются через плагин, в формат представления данных на сайте. То есть форма поиска и выдача объектов недвижимости должна быть такой как в шаблоне http://houzez01.favethemes.com/half-map/, а не такая какая предоставляется самим плагином http://www.optima-express-demo.com/homes-for-sale-search/.Для того чтобы проверить возможности адаптации плагина под наши потребности, установлена 30-дневная беслатная версия плагина на отдельном сайте. Следующим этапом будет доработка front end шаблона. Сначала хотим обсудить все с кандидатом и выслушать его мнение.