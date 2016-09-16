Нужно сделать, отредактировать перевод сайта-шаблона на Prestashop

Системы управления (CMS)Закрыт1 заявка104 просмотра
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Нужно сделать правильный перевод шаблона,сайта сделанного на Prestashop. Нужно правильно перевести все от А до Я, включая модули.  Отредактировать мои переводы сделаны с помощью Google. 

Я пробовал переводить с помощью Google-мне не нравится, язык можно сломать от такого перевода. Нужно все сделать правильно учитывая  особенности Prestashop- 

Некоторые из этих выражений используют специальный синтаксис: %d. 

Вы ДОЛЖНЫ использовать этот синтаксис в ваших переводах. Вот несколько примеров

  • "Товаров %d": "%d" будет заменен на число.
  • "Список страниц в %s": "%s" будет заменен на строку.
  • "Характеристика: %1$s (значений: %2$d)": Номера позволяют изменять порядок переменных по необходимости.
Prestashop
7 лет назад
Jubox
44 годаУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 года назад