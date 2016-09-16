Нужно сделать, отредактировать перевод сайта-шаблона на Prestashop

Нужно сделать правильный перевод шаблона,сайта сделанного на Prestashop. Нужно правильно перевести все от А до Я, включая модули. Отредактировать мои переводы сделаны с помощью Google.

Я пробовал переводить с помощью Google-мне не нравится, язык можно сломать от такого перевода. Нужно все сделать правильно учитывая особенности Prestashop-

Некоторые из этих выражений используют специальный синтаксис: %d.

Вы ДОЛЖНЫ использовать этот синтаксис в ваших переводах. Вот несколько примеров