Верстка сайта на CMS

Системы управления (CMS)Закрыт12 заявок210 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется сверстать макеты PSD на CMS (По движку обсуждаемо, главное что бы был фришный)   

Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи.   

Свяжусь со всеми заинтересовавшими.   

Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта.   

Студиям не беспокоить!

Верстка сайта
7 лет назад
mkburo
Артур 
42 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
1 отзыв(-1)