Верстка сайта на CMS

Добрый день. Нужно найти и исправить ошибку.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать макеты PSD на CMS (По движку обсуждаемо, главное что бы был фришный)
Подробности кандидатам. Пишите скайп для связи.
Свяжусь со всеми заинтересовавшими.
Условия работы для исполнителя: Утверждаем проект на вашем хосте, получаете оплату на ВМ, ЯД или Киви, передаете исходники проекта.
Студиям не беспокоить!
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