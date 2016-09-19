Внести правки на лендинг

Нужно сделать правильный перевод шаблона,сайта сделанного на Prestashop. Нужно правильно перевести все от А до Я, включая модули. Отредактировать мои переводы сделаны с помощью Google. Я пробовал переводить с помощью Google-мне не нравится, язык можно сломать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем, задачи простые.
1. добавить форму обратной связи на первый экран, кнопку "заказать звонок" в шапку (на нее модалку, дизайн тот же, что и у формы, только в заголовке "закажите звонок"
2. Добавить видеоотзыв (видео есть)
3. Изменить блок наши работы на тот формат, который я скинул (к сожалению, у меня нет исходника сайта в psd, поэтому выкрутился как мог. возможно немного не в масштабе, подравняй по сетке. Я дам доступ к яндекс диску, там есть папка с работами, 4-5 слайдов надо этими работами забить).
4. Сделать так, чтобы соц. сети открывались в новой вкладке.
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