Внести правки на лендинг

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$5
Системы управления (CMS)Завершен4 заявки215 просмотров
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В общем, задачи простые. 

1. добавить форму обратной связи на первый экран, кнопку "заказать звонок" в шапку (на нее модалку, дизайн тот же, что и у формы, только в заголовке "закажите звонок"

2. Добавить видеоотзыв (видео есть)

3. Изменить блок наши работы на тот формат, который я скинул (к сожалению, у меня нет исходника сайта в psd, поэтому выкрутился как мог. возможно немного не в масштабе, подравняй по сетке. Я дам доступ к яндекс диску, там есть папка с работами, 4-5 слайдов надо этими работами забить). 

4. Сделать так, чтобы соц. сети открывались в новой вкладке.

Сайт интерактивная-соляная-пещера.рф

7 лет назад
Exteel
Кирилл 
32 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Alexodiy
Денис 
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$5
1 день
Коммуникация на высоте, качеством доволен. Исполнителя рекомендую
Кирилл отличный заказчик. Правильные поставленные задачи, чёткое ТЗ, всегда обращает внимание на рекомендации и как лучше сделать... оплата вовремя. Всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.