Внести правки на лендинг

В общем, задачи простые.

1. добавить форму обратной связи на первый экран, кнопку "заказать звонок" в шапку (на нее модалку, дизайн тот же, что и у формы, только в заголовке "закажите звонок"

2. Добавить видеоотзыв (видео есть)

3. Изменить блок наши работы на тот формат, который я скинул (к сожалению, у меня нет исходника сайта в psd, поэтому выкрутился как мог. возможно немного не в масштабе, подравняй по сетке. Я дам доступ к яндекс диску, там есть папка с работами, 4-5 слайдов надо этими работами забить).

4. Сделать так, чтобы соц. сети открывались в новой вкладке.

Сайт интерактивная-соляная-пещера.рф