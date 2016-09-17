Исправить ошибку HTTP 500

1) Нужен скрипт похожий на [url=http://www.collectionstudio.com/ru/online/]http://www.collectionstudio.com/ru/online/[/url] может какой-то можно переделать 2) Кто может написать с нуля такой сайт, цена, сроки ? 3) кто может сделать модуль под Dle под такое ? Что должен уметь сайт/модуль под DLE: 1) Сайт делается под ...