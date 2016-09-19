Исправление ошибок навигации и внедрение микроразметки [ocStore]

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки148 просмотров
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Необходимо настроить правильную навигацию (вложенность) по "хлебным крошкам", прописать микроразметку, настроить canonocal url.

ocStore 1.5.6.4

Более подробно в ЛС.

7 лет назад
julpromy
Юлия 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
site-assistence
Виталий 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
7 лет назад
$15
1 день
Не рекомендую Виталия, т.к. без предупреждения пропал на неделю. p.s. Если нет интернета - то в моём профиле указан сотовый телефон, на который можно или позвонить, или отправить SMS.