Настроить WP-Grabber для Wordpress

$50
Системы управления (CMS)Завершен5 заявок212 просмотров
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Есть несколько сайтов, для каждого из них нужно настроить WP-Grabber  (списки сайтов с меня)

Плачу 3$ за одну ленту (их будет не мало)

WordPress
7 лет назад
finita
Фарид 
38 летВенгрия
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
Выбранный исполнитель
webdevise
Кисляк 
36 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
7 лет назад
$5
1 день
Сделал все быстро и отлично! Рекомендую! Буду иметь ввиду для дальнейших работ
Отличный заказчик: четкое задание, адекватные требования.