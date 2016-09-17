Требуется создание простейшего сайта на php

Системы управления (CMS)Закрыт9 заявок192 просмотра
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Требуется создание простейшего сайта на php.]Без наворотов, но с использованием поддоменов.

Школота и лентяи идут лесом.

Cms не предлагать ни в каком виде

PHP
7 лет назад
denis7778
39 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
год назад